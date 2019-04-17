Эксперты Кадастровой палаты дали рекомендации по покупке дачи

Специалисты Федеральной кадастровой палаты Росреестра дали рекомендации россиянам по покупке дачи.

В первую очередь эксперты советуют при сделках с недвижимостью узнать, является ли продавец ее собственником. Подтвердить свой статус он может с помощью свидетельства о праве собственности или выписки из ЕГРН.

Замглавы Федеральной кадастровой палаты Марина Семенова отметила, что покупатель может сам заказать выписку из ЕГРН об объекте недвижимости, чтобы удостовериться в добросовестности продавца.



Кроме того, необходимо заручиться нотариально заверенным согласием супруги или супруга владельца. В кадастровой палате поясняют, что за бывшей женой или мужем может быть закреплено право собственности.

Особое внимание специалисты советуют уделять моменту, если продавец действует от лица собственника недвижимости по доверенности. В ведомстве подчеркнули, что обычно такую схему выбирают мошенники.

Среди других рекомендаций — обращать внимание на вид разрешенного использования участка. Так, если он предназначен для «ведения подсобного хозяйства», то на нем нельзя возводить жилой дом, так как он будет считаться самостроем.

В целом эксперты советуют перед покупкой осмотреть участок вместе с кадастровым инженером, рассказали в пресс-службе Кадастровой палаты.

Также при заключении сделки договор можно составить в простой письменной форме и оговорить важные моменты. Подписанный договор и другие документы следуют отнести в офис МФЦ.

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