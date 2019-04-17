К программе лояльности Ак Барс Банка присоединились МТС и Ростелеком
Система лояльности Ак Барс Банка пополнилась программами двух крупнейших телекоммуникационных компаний. Теперь участники сервиса МТС Cashback и программы «Бонус» от Ростелекома смогут копить кешбэк и бонусы за покупки по картам банка.
В рамках участия в программе «Бонус» от Ростелекома клиенты смогут получать до 15 бонусов за каждые 100 рублей в чеке, а по программе МТС Cashback — до 1,5 рубля кешбэка. Новым пользователям программы лояльности Ак Барс Банка начисляется 300 бонусных единиц в выбранной программе.
Потратить накопленные бонусы и кешбэк можно в соответствии с условиями партнеров.
Клиенты Ростелекома, участники программы «Бонус», смогут обменять накопленные бонусы на скидки на услуги связи и интернета, подписки на антивирусные программы, видеопрокат фильмов на ТВ-приставке, подписки на пакеты телеканалов, фильмы и сериалы на мультимедийной платформе Wink. Подробнее об условиях программы лояльности Ростелекома — на сайте компании.
Участники программы МТС Cashback смогут оплатить кешбэком мобильную связь своего номера или номера родных, развлекательные сервисы и приложения, домашний интернет и ТВ, а также купить товары в салонах МТС. Информация о кешбэк-сервисе от МТС доступна на сайте.
Чтобы стать участником партнерских программ Ак Барс Банка необходимо:
- Быть участником бонусной программы от Ростелекома или сервиса МТС CashBack.
- Зарегистрироваться в программе лояльности Ак Барс Банка по ссылке.
- Выбрать программу одного из партнеров.
Программа лояльности Ак Барс Банка доступна владельцам всех карт VISA и Mastercard, кроме карты Долголетия. Подключиться к системе лояльности можно на сайте или через мобильное приложение банка в разделе «Акции». Пользователи могут выбрать систему поощрения одного из партнеров и копить баллы за безналичные покупки. Раз в месяц бонусную программу можно менять в личном кабинете.
ПАО «АК БАРС» БАНК
Партнерский материалЭкономикаБанки
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