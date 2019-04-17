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Госдума приняла закон об ужесточении наказания для покинувших место ДТП водителей

11:23, 17.04.2019
Госдума приняла закон об ужесточении наказания для покинувших место ДТП водителей
Фото: realnoevremya.ru

Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект об ужесточении наказания для покинувших место ДТП водителей. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Так, водителю, покинувшему место ДТП, будет грозить лишение свободы до 4 лет, если потерпевшим причинен тяжкий вред здоровью. Наказание от 2 до 7 лет предусматривается в случае смерти человека, от 2 до 7 — если погибли двое, от 4 до 9 лет — если более двух погибших.

В настоящее время сбежавшим с места аварии грозит лишение права управления на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток.

ОбществоВласть
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