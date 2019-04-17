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Великобритания введет уголовное наказание за нарушение антироссийских санкций после Brexit

09:55, 17.04.2019
Великобритания введет уголовное наказание за нарушение антироссийских санкций после Brexit
Фото: pixabay.com

Великобритания подготовила регламент санкций против России, согласно которому будет введено уголовное наказание за их нарушение после Brexit.

Нарушителям санкционного режима может грозить до десяти лет тюрьмы, пишет «Коммерсант».

В случае Brexit британцы будут обязаны исполнять требования о санкции не только на территории своей страны, но и за ее пределами.

Ранее Европейский союз и Великобритания согласовали отсрочку выхода страны из ЕС (Brexit) на 31 октября 2019 года. 31 октября — это крайний срок Brexit. Если обе стороны согласуют условия выхода из ЕС до этой даты, то Brexit произойдет раньше. Если соглашение не будет ратифицировано до 22 мая, Великобритании придется участвовать в выборах в Европарламент.

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