Великобритания введет уголовное наказание за нарушение антироссийских санкций после Brexit

Великобритания подготовила регламент санкций против России, согласно которому будет введено уголовное наказание за их нарушение после Brexit.

Нарушителям санкционного режима может грозить до десяти лет тюрьмы, пишет «Коммерсант».

В случае Brexit британцы будут обязаны исполнять требования о санкции не только на территории своей страны, но и за ее пределами.

Ранее Европейский союз и Великобритания согласовали отсрочку выхода страны из ЕС (Brexit) на 31 октября 2019 года. 31 октября — это крайний срок Brexit. Если обе стороны согласуют условия выхода из ЕС до этой даты, то Brexit произойдет раньше. Если соглашение не будет ратифицировано до 22 мая, Великобритании придется участвовать в выборах в Европарламент.