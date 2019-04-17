В Роскачестве рассказали, как выбрать чемодан

Эксперты Роскачества рассказали, как выбрать чемодан.

Они делятся на три группы: тканевые, пластиковые и алюминиевые. Так, тканевые чемоданы являются самыми вместительными, из дополнений у них есть внешние карманы и зачастую специальная молния, увеличивающая объем. Минус таких чемоданов в том, что за ними сложно ухаживать.

Пластиковые чемоданы являются долговечными и надежно защищают содержимое от деформаций и влаги. Также они легко очищаются, но могут быть подвержены царапинам. Что касается алюминиевых чемоданов, то они самые дорогие, но при этом самые надежные, пишет «РИА Новости».

Отмечается, что двухколесные чемоданы пригодятся при путешествиях по бездорожью, а четырехколесные чемоданы легко катить рядом.

Ранее эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору беговых кроссовок.