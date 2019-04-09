Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору беговых кроссовок

Специалисты Роскачества дали рекомендации по выбору кроссовок для бега.

В ведомстве уточнили, что в первую очередь при покупке обуви необходимо определиться со степенью жесткости подошвы. Так, для стадионов и асфальта необходима ровная, мягкая подошва с амортизацией, для бега по местности — более жесткая с выступами для сцепления.

Кроме того, эксперты подчеркнули, что особое внимание нужно уделить выбору размера. Кроссовки должны плотно прилегать к ноге, но не давить. Пальцы не должны упираться ни в переднюю, ни в верхнюю часть обуви.

Стирать кроссовки лучше вручную в мыльной воде. Однако можно использовать и машинку, подчеркнули в Роскачестве.

Также рекомендуется менять кроссовки не реже, чем через 500—1000 км с момента покупки, так как со временем обувь значительно изнашивается, что влияет на амортизацию и фиксацию пятки.

Напомним, ранее в Роскачестве назвали самые полезные продукты в России.