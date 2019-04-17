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Ученые назвали причину массового Пермского вымирания

08:22, 17.04.2019
Ученые назвали причину массового Пермского вымирания
Фото: pixabay.com

Причиной массового Пермского вымирания стали извержения вулканов. К такому выводу пришли ученые из американского Университета Цинциннати и Китайского университета геонаук.

Они обнаружили в отложениях возрастом около 252 миллионов лет следы ртути, выпущенные в атмосферу планеты при сгорании запасов угля, сообщает журнал Nature Communications.

Также выяснилось, что центр извержений находился на территории современной Сибири. Они длились сотни тысяч лет и происходили не только из вулканов, но и обычных трещин в земной коре.

Ранее американские ученые сообщили, что с 536 года нашей эры «начался один из самых страшных периодов» в истории человечества.

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