В Чистополе прокуратура потребовала привести в порядок здание исполкома

Чистопольская городская прокуратура потребовала от исполкома привести в надлежащее состояние объект культурного наследия местного значения.

Установлено, что здание Исполнительного комитета муниципального образования «город Чистополь» является объектом культурного наследия местного значения. В XIX веке в нем размещалось Чистопольское отделение Госбанка.



В нарушение требований законодательства исполком не принимает меры к сохранению и надлежащему состоянию здания.



«Фасадная часть административного здания, в том числе архитектурные элементы (колонны, балкон) на ул. Карла Маркса, а также карниз здания, выходящий на ул. Бебеля, находятся в неудовлетворительном состоянии», — сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

По результатам проверки городская прокуратура внесла в адрес руководителя исполкома представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

