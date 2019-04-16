Доход супруги врио главы Курской области за год вырос почти в 100 раз

Доход супруги врио губернатора Курской области Романа Старовойта в 2018 году вырос почти в 100 раз.

Согласно декларации о доходах за 2018 год, размещенной на сайте областной администрации, супруга Старовойта указала сумму в 5,89 млн рублей. В 2017 году женщина, судя по декларации, заработала всего 62 тыс. рублей. Сам Старовойт заработал в 2018 году вдвое меньше жены — 2,67 млн рублей. Годом ранее его доход составлял 2,06 млн рублей.

Напомним, что Старовойт стал врио губернатора Курской области в октябре 2018 года. До этого он руководил Росавтодором и занимал должность замминистра транспорта РФ.

