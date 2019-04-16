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Муфтий Татарстана прокомментировал пожар в соборе Парижской Богоматери

19:19, 16.04.2019
Муфтий Татарстана прокомментировал пожар в соборе Парижской Богоматери
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, комментируя пожар в соборе Парижской Богоматери, заявил, что мусульмане России выражают свою боль и сострадание народу Франции.

«Несомненно, это большая утрата в плане исторического наследия. Мы, мусульмане России, выражаем свою боль и сострадание народу Франции», — цитирует муфтия «РИА Новости».

Самигуллин также обратил внимание и на другие проблемы, которые остаются нерешенными.

«Из-за военных действий уничтожаются культурные и религиозные мусульманские памятники в Сирии, Ираке и других странах. Однако об этих фактах мало говорят. Надо остановить этот негативный процесс», — сказал муфтий РТ.

Напомним, 15 апреля в Париже произошел пожар в Нотр-Дам-де-Пари. Собор получил серьезные повреждения, однако часть реликвий удалось спасти. В качестве основной версии пожара рассматривается непредумышленное возгорание.

ОбществоКультура Татарстан
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