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Экономика

Глава Мосбиржи покинет пост

11:53, 16.04.2019
Глава Мосбиржи покинет пост
Фото: скриншот

Наблюдательный совет Мосбиржи досрочно прекратил полномочия председателя правления биржи Александра Афанасьева, однако он продолжит исполнять эти обязанности до 15 мая.

Афанасьев был главой Мосбиржи с 2012 года, сообщается на сайте биржи. Он покинул пост «в связи с досрочным выполнением задач, предусмотренных текущей стратегией».

Вместо Афанасьева председателем правления биржи станет Юрий Денисов в случае утверждения его кандидатуры Центробанком.

Экономика
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