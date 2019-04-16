Министр связи РФ обвинил Роскомнадзор в «придирках к СМИ для галочки»

Глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков упрекнул Роскомнадзор в «придирках к СМИ для галочки»

«Хотел бы обратить внимание, что при проверках службе следует делать акцент на действительно серьезных нарушениях, а не искать недостатки ради заполнения отчетности, что называется, придираться «для галочки»», — заявил он.

По его словам, министерство получает много жалоб на такие придирки, как неверная фамилия выпускающего редактора и т. д., пишет RNS.

«Понятно, что формально это нарушение, но надо, конечно, исходить из того, что мы должны бороться с теми нарушениями, которые приносят вред. Мы должны прощать подобные непреднамеренные ошибки СМИ и оперативно их устранять вместе с самими изданиями в рабочем порядке», — отметил Носков.



Ранее президент России Владимир Путин подписал законы о блокировке фейковых новостей и оскорбляющих государство и общество материалов, размещенных в Сети. Закон о фейк-ньюс устанавливает штрафы от 30 тыс. рублей до 1,5 млн рублей за распространение в СМИ и интернете недостоверных данных.