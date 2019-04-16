Банк БРИКС займет у России 20 млрд рублей

«Новый банк развития» (НБР) БРИКС выпустит на российском рынке ценных бумаг РФ, чем хочет привлечь 15-20 млрд рублей.

Как пишут «Известия», деньги кредитная организация инвестирует в инфраструктурные проекты РФ — строительство портов, дорог и т.д.

«Проект выпуска облигаций в рублях будет вторым подобным проектом НБР, который ранее разместил два выпуска облигаций, номинированных в юанях, на китайском финансовом рынке», — сообщили в ЦБ.

В конце 2017 года НБР и РЖД подписали меморандум, предусматривающий в том числе финансирование строительства ВСМ «Москва–Казань», но проект до сих пор не согласован.