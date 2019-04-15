В Татарстане создадут шесть мусоросортировочных станций и пять экотехнопарков

В Татарстане в ближайшие годы будут созданы шесть мусоросортировочных станций и пять экотехнопарков – станций переработки с целью вовлечения отходов во вторичный оборот. Об этом в Госсовете РТ рассказал заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильдус Насыров.

Кроме того, по словам Насырова, к существущей инфраструктуре добавятся пять межмуниципальных полигонов, 39 мусороперегрузочных станций с целью минимизации расходов по транспортированию, а также завод по термической переработке твердых бытовых отходов.

По словам генерального директора ООО «УК «ПЖКХ» Сергея Богатова, с учетом дефицита лимита в мусорных полигонах республики, новые объекты необходимо ввести в эксплуатацию до 2022 года, передает пресс-служба Госсовета РТ.



Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал, что в 2019 году в России планируется запустить 50 заводов по сортировке мусора.