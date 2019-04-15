Путин подписал закон о штрафах за несвоевременное внесение лекарств в систему мониторинга

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы за несвоевременное внесение или внесение недостоверных данных в систему мониторинга лекарственных препаратов.

Отмечается, что за указанные правонарушения штраф составит от 5 тыс. до 10 тыс. рублей для должностных лиц и от 50 тыс. до 100 тыс. рублей для юридических лиц.

Должностные лица Росздравнадзора наделяются полномочиями составлять протоколы по таким административным правонарушениям, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 года.



Ранее стало известно, что врачи с 7 апрелясмогут выписывать электронные рецепты на лекарства.