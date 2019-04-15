Мансур Джалялетдинов покинул пост заместителя муфтия Татарстана

Сегодня, 15 апреля, глава ДУМ РТ Камиль хазрат Самигуллин сообщил, что его заместитель Мансур Джалялетдинов покидает свой пост. Муфтий Татарстана уже подписал заявление имама.

Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Духовного управления мусульман РТ, уход заместителя муфтия был добровольным.

В сообщении ДУМ РТ говорится, что Джалялетдинов войдет в Совет аксакалов Духовного управления. Он станет заместителем председателя совета Айрата Аюпова.

Мансур хазрат Джалялетдинов проработал на посту заместителя муфтия Татарстана два года. Он отвечал за взаимодействие с мухтасибами республики, организацию их деятельности и исполнение ими поручений муфтия.