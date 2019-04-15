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Мансур Джалялетдинов покинул пост заместителя муфтия Татарстана

16:05, 15.04.2019
Мансур Джалялетдинов покинул пост заместителя муфтия Татарстана
Фото: dumrt.ru

Сегодня, 15 апреля, глава ДУМ РТ Камиль хазрат Самигуллин сообщил, что его заместитель Мансур Джалялетдинов покидает свой пост. Муфтий Татарстана уже подписал заявление имама.

Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Духовного управления мусульман РТ, уход заместителя муфтия был добровольным.

В сообщении ДУМ РТ говорится, что Джалялетдинов войдет в Совет аксакалов Духовного управления. Он станет заместителем председателя совета Айрата Аюпова.

Мансур хазрат Джалялетдинов проработал на посту заместителя муфтия Татарстана два года. Он отвечал за взаимодействие с мухтасибами республики, организацию их деятельности и исполнение ими поручений муфтия.

Общество Татарстан
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