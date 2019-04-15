Александр Кадейкин: «Не понимаю, что значит «СКА заберет»? Как «Салават» решит, так и будет»

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин рассказал о своем возможном переходе в петербургский СКА.

— У меня еще год контракта с «Салаватом Юлаевым». Когда я пришел в клуб, мне предложили переподписать соглашение. Я с удовольствием это сделал, о чем вообще ни на секунду не пожалел. Когда начинаются такие разговоры, то комментарии игрока спрашивать бессмысленно, потому что это дело клубов.

Я не знаю, что значит «забрать». Я себе не очень представляю такую ситуацию. Если не отдадут, то не заберут. Как клуб решит, так и будет. Я об этом ничего не знаю. Вы говорите, что слышали об этом с ноября, мне также прислали эту новость, на что я ответил: что вы от меня хотите услышать?

Я играю в «Салавате», в плей-офф, сейчас еду в сборную. У меня все мысли этим заняты. У меня есть контракт на следующий сезон. Поэтому обсуждать это не вижу смысла», — прокомментировал ситуацию Кадейкин изданию «Горобзор».

Форвард в нынешнем сезоне принял участие в 56 играх «регулярки», и набрал 20 (6+14) очков при показателе полезности +8. В розыгрыше Кубка Гагарина Кадейкин сыграл в 16 играх и набрал 4 (1+3) очка.