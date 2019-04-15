МЧС рекомендовало тушить пожар на кухне стиральным порошком

МЧС дало рекомендации по тушению пожаров собственными силами до прибытия пожарных.

Как пишет «РИА Новости», загоревшийся жир на кухне лучше всего тушить стиральным порошком или землей из цветочных горшков. Воду при тушении использовать нельзя, так как масло может разлиться на большей площади.



В случае сильного задымления в подъезде необходимо оставаться в квартире, закрыть все щели мокрыми тряпками и привлечь внимание прохожих. Если задымление обнаружилось в лифте, то нужно сообщить об этом диспетчеру, а затем быстро покинуть и заблокировать вход.



При пожаре внутри квартиры необходимо выключить газ и электричество и тушить его подручными средствами. В случае, если загорелась дверь, то ее необходимо до прибытия спасателей поливать водой.