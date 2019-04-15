В понедельник в Татарстане без осадков и до +10

В понедельник, 15 апреля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем составит от +5°С до +10°С. В Казани днем ожидается от +6°С до 8°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +6°С до +9°С.