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В понедельник в Татарстане без осадков и до +10

04:31, 15.04.2019
В понедельник в Татарстане без осадков и до +10
Фото: tatarmeteo.ru

В понедельник, 15 апреля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем составит от +5°С до +10°С. В Казани днем ожидается от +6°С до 8°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +6°С до +9°С.

Общество Татарстан
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