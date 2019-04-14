Известный «рукопашник» Алексей Кадочников скончался на 84-м году жизни

Создатель системы рукопашного боя и автор тренингов по самообороне Алексей Кадочников скончался в возрасте 83 лет.

О смерти «рукопашника» сообщил его коллега Александр Церюта.

«Сегодня 13 апреля 2019 года в 15.45 в возрасте 83 лет ушел из жизни Алексей Алексеевич Кадочников», — написал он.

Кадочников утверждал, что его система применяется для подготовки спецназа, однако эти данные в Минобороны не подтверждали. Сам автор работал в армии психологом одной из воинских частей последние 25 лет.