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Выставку трофейного оружия из Сирии в Нижнем Новгороде посетили более 23 тыс. человек

16:56, 13.04.2019
Выставку трофейного оружия из Сирии в Нижнем Новгороде посетили более 23 тыс. человек
Фото: mil.ru

В Нижнем Новгороде побывал поезд с трофейным оружием из Сирии в рамках военно-патриотической акции «Сирийский перелом». Передвижную выставку посетили более 23 тыс. человек.

Среди экспонатов передвижной выставки есть разные образцы оружия и передвижной техники, артиллерийские установки террористических организаций заводского и кустарного производства, боеприпасы и т.д., пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО).

Напомним, что вчера поезд с трофейным оружием из Сирии был в Казани.

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