Следком: на месте уничтожения боевиков в Тюмени обнаружены автоматы и СВУ

Правоохранители обнаружили два автомата и самодельный взрывные устройства на месте уничтожения сторонников ИГИЛа (запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство») в Тюмени.

Также оперативники нашли запрещенную экстремистскую литературу, сообщает пресс-служба СКР.

«В настоящее время по данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.30 ч.2 п.п. «а, е, ж» ст.105 УК РФ (приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору) и ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов)», — говорится в релизе ведомства.

Напомним, что накануне в Тюмени силовики попытались захватить экстремистов, укрывшихся в частном доме на улице Амурской. В этом районе даже был введен режим контртеррористической операции (КТО). По некоторым данным, исламисты не были застрелены, а погибли при пожаре, начавшемся в доме, где они укрывались.