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ФСБ выдало пермской «Мотовилихе» новую лицензию на работу с гостайной

10:31, 12.04.2019
ФСБ выдало пермской «Мотовилихе» новую лицензию на работу с гостайной
Фото: mz.perm.ru

Управление ФСБ по Пермскому краю выдало ПАО «Мотовилихинские заводы» новую лицензию на работу с гостайной. Это позволит компании и дальше работать с гособоронзаказом и производить вооружение и военную технику.

Компания получила лицензии на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также на осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты гостайны, говорится в сообщении, опубликованном на портале раскрытия корпоративной информации.

«Мотовилихинские заводы» — российская оружейная компания, зарегистрированная в Перми. Крупнейшим акционером является «Ростех». Производит металлургическую продукцию и артиллерийские системы.

ПромышленностьОПК
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