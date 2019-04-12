ФСБ выдало пермской «Мотовилихе» новую лицензию на работу с гостайной

Управление ФСБ по Пермскому краю выдало ПАО «Мотовилихинские заводы» новую лицензию на работу с гостайной. Это позволит компании и дальше работать с гособоронзаказом и производить вооружение и военную технику.

Компания получила лицензии на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также на осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты гостайны, говорится в сообщении, опубликованном на портале раскрытия корпоративной информации.

«Мотовилихинские заводы» — российская оружейная компания, зарегистрированная в Перми. Крупнейшим акционером является «Ростех». Производит металлургическую продукцию и артиллерийские системы.