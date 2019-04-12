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ЦБ РФ сохранил прогноз по профициту ликвидности банков на конец 2019 года

18:02, 12.04.2019
ЦБ РФ сохранил прогноз по профициту ликвидности банков на конец 2019 года
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Банк России сохранил прогноз структурного профицита ликвидности банковского сектора РФ на конец 2019 года на уровне 2,8—3,3 трлн рублей.

В материалах регулятора сказано, что по итогам прошлого месяца величина структурного профицита ликвидности снизилась на 0,6 трлн рублей, до 3 трлн рублей.

В ЦБ РФ пояснили, что отток средств сформировался за счет крупных налоговых платежей клиентов банков и размещения Минфином России ОФЗ.

Напомним, что в феврале структурный профицит ликвидности в России увеличился на 0,9 трлн рублей и достиг 3,6 трлн рублей.

ЭкономикаБанки
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