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Профицит ликвидности российских банков в феврале вырос до 3,6 трлн рублей

16:52, 12.03.2019
Профицит ликвидности российских банков в феврале вырос до 3,6 трлн рублей
Фото: google.com/maps / скриншот

Структурный профицит ликвидности в России, характеризующий избыток денег в банковской системе, в феврале увеличился на 0,9 трлн рублей и достиг 3,6 трлн рублей.

«В феврале структурный профицит ликвидности увеличился на фоне сезонного притока средств по бюджетному каналу. Кроме того, временному росту профицита способствовало снижение банками остатков средств на корсчетах в Банке России в результате опережающего выполнения усреднения обязательных резервов», — говорится в отчете Центробанка.

При этом ЦБ сохранил прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2019 года на уровне 2,8—3,3 трлн рублей.

Кроме того, нерезиденты в феврале 2019 года приобрели облигаций федерального займа (ОФЗ) на сумму 46 млрд рублей. Из них бумаги на 28,5 млрд руб. были приобретены на последнем аукционе Минфина — это максимальный объем с сентября 2017 года, сообщается в комментарии Банка России по ликвидности и финансовым рынкам.

АналитикаЭкономикаБанки
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