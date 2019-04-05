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Росстат сообщил о росте потребительских цен в марте на 5,3 процента

16:17, 05.04.2019
Росстат сообщил о росте потребительских цен в марте на 5,3 процента
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Потребительские цены в России в марте 2019 года увеличились на 5,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

По данным Росстата, в сравнении с февралем текущего года потребительские цены выросли на 0,3%, а с начала года — на 1,8%.

Наиболее заметное повышение потребительских цен отмечено в Республике Дагестан (1,7%) и Чукотском автономном округе (1,0%) в результате увеличения цен на продукты питания на 2,8% и 1,6% соответственно.

Ранее в Центробанке РФ сообщили, что в первом полугодии 2019 года инфляция в РФ временно ускорится на фоне повышения НДС и ослабления рубля и составит 5,0—5,5% на конец 2019 года.

АналитикаЭкономикаФинансы
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