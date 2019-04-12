Литва уведомила МИД России об отзыве своего посла из Москвы

Литва сообщила МИД РФ об отзыве своего посла Рямигиюса Мотузаса из Москвы.

Во внешнеполитическом ведомстве Литвы отметили, что МИД РФ уведомлен в соответствующем порядке, передает «РИА Новости».

Посол отозван ориентировочно на неделю, его обязанности будет исполнять заместитель главы дипмиссии.



Отзыв посла связан с угрозами, которые поступили в адрес посла и персонала посольства. Отмечается, что они связаны с «делом 13 января».

Также Мотузасу предоставлен статус специального свидетеля в досудебном расследовании дела о непрозрачной выдаче виз.



Ранее МИД Литвы уже сообщал, что отзывает своего посла в России Рямигиюса Мотузаса.