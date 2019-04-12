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Литва уведомила МИД России об отзыве своего посла из Москвы

17:36, 12.04.2019
Литва уведомила МИД России об отзыве своего посла из Москвы
Фото: pixabay.com

Литва сообщила МИД РФ об отзыве своего посла Рямигиюса Мотузаса из Москвы.

Во внешнеполитическом ведомстве Литвы отметили, что МИД РФ уведомлен в соответствующем порядке, передает «РИА Новости».

Посол отозван ориентировочно на неделю, его обязанности будет исполнять заместитель главы дипмиссии.

Отзыв посла связан с угрозами, которые поступили в адрес посла и персонала посольства. Отмечается, что они связаны с «делом 13 января».

Также Мотузасу предоставлен статус специального свидетеля в досудебном расследовании дела о непрозрачной выдаче виз.

Ранее МИД Литвы уже сообщал, что отзывает своего посла в России Рямигиюса Мотузаса.

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