Chevron приобретет специализирующуюся на сланцевой нефти Anadarko за $33 млрд
Американская энергетическая корпорация Chevron договорилась о приобретении Anadarko, специализирующейся на добыче сланцевой нефти. Сумма сделки составит $33 млрд.
Цена превышает стоимость Anadarko на бирже на 39%, отмечают «Ведомости».
На предварительных торгах акции Chevron дешевеют на 1,1%, тогда как котировки Anadarko подскочили более чем на 30%.
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