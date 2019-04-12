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Chevron приобретет специализирующуюся на сланцевой нефти Anadarko за $33 млрд

16:07, 12.04.2019
Chevron приобретет специализирующуюся на сланцевой нефти Anadarko за $33 млрд
Фото: flickr.com / Tony Webster

Американская энергетическая корпорация Chevron договорилась о приобретении Anadarko, специализирующейся на добыче сланцевой нефти. Сумма сделки составит $33 млрд.

Цена превышает стоимость Anadarko на бирже на 39%, отмечают «Ведомости».

На предварительных торгах акции Chevron дешевеют на 1,1%, тогда как котировки Anadarko подскочили более чем на 30%.

Аналитик БКС Кирилл Таченников назвал неизбежной консолидацию на фоне волатильности цен на нефть.

ПромышленностьНефть
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