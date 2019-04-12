Вайсфельд: «Билялетдинов совершил красивый ход, уйдя сейчас по собственному желанию»

Эксперт КХЛ ТВ, бывший арбитр и генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд поделился мыслями по поводу ухода в отставку главного тренера казанского «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова.



«Я не сильно удивился тому, что произошло. Все-таки человек находится в солидном возрасте, все выиграл, а на посту главного тренера всегда нужна мотивация. Но какая мотивация уже может быть? Однако если бы Билялетдинов остался в «Ак Барсе», я бы тоже этому не удивился.



То, что Билялетдинов ушел сам, по собственному желанию, — это красивый ход. Да, всухую проиграли «Авангарду» в первом раунде плей-офф, но сколько выиграли до этого? В общем, случившееся, повторюсь, не сенсация. Для выбора нового тренера надо понимать стратегию, куда движется клуб. Мы же не знаем, какой вектор развития выберут в Казани. Может, решат поставить кого-то своего?» — приводит слова Вайсфельда «Чемпионат».

Напомним, накануне стало известно, что Зинэтула Билялетдинов покинул этот пост.



Зинэтула Билялетдинов возглавлял «Ак Барс» на протяжении 12 лет. Сначала с 2004 по 2011 год, а также с 2014-го по 2019-й. Специалист трижды выигрывал с «Ак Барсом» Кубок Гагарина (2009, 2010, 2018). А так же становился чемпионом России в 2006 году. Помимо этого он выигрывал Кубок европейских чемпионов в 2007 году.

