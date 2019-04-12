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Матвиенко назвала условие возвращения делегации России в ПАСЕ

15:03, 12.04.2019
Матвиенко назвала условие возвращения делегации России в ПАСЕ
Фото: kremlin.ru

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не готова вернуться к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы, «пока сохраняется возможность у ПАСЕ дискриминации национальных делегаций по вкусовым, политическим, иным принципам».

Матвиенко отметила, что в целом со стороны Совета Европы, ПАСЕ, европейских политиков и депутатов идут позитивные сигналы. Однако конкретных решений пока не принято.

По словам председателя Совфеда РФ, все понимают, что ПАСЕ превышает свои полномочия, ее регламент не соответствует уставу Совета Европы, передает ТАСС.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что вернется в ПАСЕ при условии равноправного диалога.

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