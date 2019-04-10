В Госдуме озвучили условие, при котором Россия вернется в ПАСЕ

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Россия в состоянии услышать призыв ПАСЕ, но вернется только на условиях равноправного диалога, сообщает «РИА Новости».

Чепа подчеркнул, что права делегаций не должны быть ущемлены. Он уточнил, что не должно быть никаких дискриминаций ни в отношении России, ни в отношении других стран. На апрельской сессии парламентской ассамблеи Совета Европы большинством голосов была принята резолюция, в которой впервые с момента кризиса организация призывала Россию сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.

Напомним, ранее министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что Австрия придерживается санкций Евросоюза в отношении России, потому что их ввели из-за нарушения международного права.