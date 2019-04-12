Эксперты прогнозируют курс доллара около 65 рублей

Директор по аналитическому маркетингу Ак Барс Банка Руслан Селиванов считает, что на следующей неделе курс рубля будет находиться в интервале 64,4—65,7 рубля за 1$. Российскую валюту поддерживают успешные размещения ОФЗ, растущие котировки нефти, увеличение интереса инвесторов к развивающимся рынкам. Также можно отметить, что американские политики «устали» от темы санкций против России, но это еще не значит, что санкционная риторика больше не будет подниматься.

Директор казначейства банка «Восточный» Константин Кочергин прогнозирует, что сегодня курс доллара к рублю будет составлять 64,25—64,95 рубля за 1$.



Вчера рубль закрылся на отметке в 64,58 руб./долл. Небольшому ослаблению рубля способствовала коррекция на рынке нефти, где котировки опустились ниже отметки в 71 долл./бар.

Вчера Банк России опубликовал доклад, согласно которому дочерние иностранные банки и нерезиденты продали валюту в I квартале на 355 млрд рублей. Это на 24,5% выше, чем за аналогичный период в 2018 году. Добавим, что, по мнению Банка России, пользуясь низкой волатильностью курса рубля и высокими рублевыми процентными ставками, нерезиденты и дочерние иностранные банки увеличили размещение рублевой ликвидности на валютных свопах в феврале — марте 2019 года в рамках стратегии carry trade.

Сегодня начнется Конференция МВФ и Всемирного банка, которая продлится вплоть до воскресенья. Итоги конференции могут усилить пессимизм инвесторов относительно перспектив развития мировой экономики и, возможно, оказать негативное давление на котировки рисковых активов. Также выйдет большой блок статистики по Китаю. Так, будут опубликованы объем прямых иностранных инвестиций в Китай, объем нового кредитования в Китае и торговый баланс Китая.

