Дорогу через казанские Дербышки начнут строить не раньше 2025 года

Фото: Максим Платонов

Строительство дороги через поселок Дербышки в Казани начнут не раньше 2025 года.

Жители населенного пункта выступают против строительства магистрали, так как, по их мнению, ее возведение потребует сноса ряда домов и парка «Комсомольский».

Как пишет «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу мэрии города, трасса от улицы Мира по улице Главной с выходом на федеральную трассу М-7 была предусмотрена еще действующим генеральным планом Казани от 2007 года.



В мэрии отмечают, что планируемая дорога имеет важное стратегическое значение для развития города. Она обеспечит выезд на федеральную трассу М-7 и разгрузит переполненную транспортом улицу Мира.

«Точное прохождение автомобильной дороги, ее ширина будут установлены проектами планировки и межевания территорий. На сегодняшний день решение о подготовке проектной документации на данную территорию не принималось», — подчеркнули в исполкоме.

Ранее мэрия Казани показала проект дороги к М-7 через Адмиралтейскую слободу.