Мэрия Казани показала проект дороги к М-7 через Адмиралтейскую слободу

Исполком Казани постановил разработать проекты планировки и межевания для строительства дороги от улицы Несмелова до трассы М-7 «Волга». К документам приложены закладываемые границы первого участка дороги, которую уже называют «дублером Горьковского шоссе».

Проекты должны быть подготовлены до 30 марта 2020 года, говорится в постановлении, опубликованном в сборнике документов мэрии.

Пока речь идет о планировании только первого и второго этапов. Согласно документации, они включат в себя дорогу от ул. Несмелова до ЖК «Серебряный бор» и проезд внутри самого жилого комплекса.

Судя по представленным планам, дорога пройдет не по улице Клары Цеткин, а вдоль железнодорожных путей.

Разговоры о необходимости построить дублер Горьковского шоссе ведутся почти 5 лет. Однако пока городские власти ссылались на отсутствие денег на столь масштабный проект.