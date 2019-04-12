В День космонавтики Путин выступит на торжественном вечере «Первые в космосе»

Сегодня президент РФ Владимир Путин выступит в Государственном Кремлевском дворце на торжественном вечере «Первые в космосе», посвященном Дню космонавтики, сообщает ТАСС.

Кроме того, на сегодня у Путина запланировано посещение НПО «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко. Там президент познакомится с перспективными разработками предприятий, которые входят в интегрированную структуру ракетного двигателестроения.

Напомним, ранее сообщалось, что «Роскосмос» потратит 22 млн рублей на празднование Дня космонавтики в Кремлевском дворце в пятницу, 12 апреля. Соответствующие данные опубликованы на сайте госзакупок. Отмечается, что госкорпорация будет проводить мероприятие на собственные средства. На него будут приглашены представители власти, космонавты и ветераны ракетно-космической отрасли. Всего до 5 тысяч гостей.



