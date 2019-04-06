«Роскосмос» выделит на празднование Дня космонавтики в Кремле 22 млн рублей

«Роскосмос» потратит 22 млн рублей на празднование Дня космонавтики в Кремлевском дворце в пятницу, 12 апреля. Соответствующие данные опубликованы на сайте госзакупок.

Отмечается, что госкорпорация будет проводить мероприятие за собственные средства. На него будут приглашены представители власти, космонавты и ветераны ракетно-космической отрасли. Всего – до пяти тысяч гостей.

Кроме того, в День Космонавтики выступят звезды российской эстрады.

Напомним, ранее «Роскосмос» объяснил проблемы космонавтики санкциями на поставки зарубежной электроники.