Начальника железнодорожной станции Набережных Челнов подозревают во взятке 200 тысяч рублей

Начальника железнодорожной станции Набережных Челнов подозревают в получении взятки, сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ.

По версии следствия, подозреваемый в 2016 году незаконно получил от нескольких предпринимателей взятки на сумму 200 тысяч рублей за общее покровительство. Также деньги были получены за фиктивное подписание актов о том, что вагоны, которые поступали на подконтрольную железнодорожную станцию, очищены и промыты. Максимальное наказание, которое грозит начальнику станции, — лишение свободы на срок до 12 лет. Также железнодорожнику грозит крупный штраф. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.