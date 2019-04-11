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Начальника железнодорожной станции Набережных Челнов подозревают во взятке 200 тысяч рублей

21:49, 11.04.2019
Начальника железнодорожной станции Набережных Челнов подозревают во взятке 200 тысяч рублей
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Начальника железнодорожной станции Набережных Челнов подозревают в получении взятки, сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ.

По версии следствия, подозреваемый в 2016 году незаконно получил от нескольких предпринимателей взятки на сумму 200 тысяч рублей за общее покровительство. Также деньги были получены за фиктивное подписание актов о том, что вагоны, которые поступали на подконтрольную железнодорожную станцию, очищены и промыты. Максимальное наказание, которое грозит начальнику станции, — лишение свободы на срок до 12 лет. Также железнодорожнику грозит крупный штраф. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Происшествия Татарстан
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