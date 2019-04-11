15 апреля в Самарской области начнет действовать особый противопожарный режим

На территории Самарской области вводится особый противопожарный режим, который будет действовать с 15 апреля по 30 сентября 2019 года, сообщается на официальном портале правительства региона.

В лесу запрещено разводить костры, запрещено сжигание мусора, сухой травы и отходов. С 15 апреля будет проводиться патрулирование лесного фонда в местах массового отдыха, а также в населенных пунктах, в садоводческих объединениях. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах для физических лиц предусмотрен штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических — от 300 до 500 тысяч рублей.