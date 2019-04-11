Генконсул Казахстана в Казани на встрече с Миннихановым сообщил о скором уходе с должности

Генеральный консул Казахстана в Казани Еркин Тукумов сообщил, что вскоре покинет занимаемую должность. Об этом он заявил на встрече с президентом РТ Рустамом Миннихановым в Казанском Кремле.

В ходе беседы Тукумов уточнил, что продолжит работу в Москве. Он поблагодарил руководство республики за поддержку и совместную работу, направленную на укрепление российско-казахстанского сотрудничества, передает пресс-служба президента РТ.

Рустам Минниханов отметил вклад Тукумова в развитие отношений между странами и пожелал ему успехов на новом месте работы.

Напомним, что генеральное консульство Казахстана в Казани было открыто в 2012 году. Тукумов занял должность генконсула Казахстана в Казани в феврале 2018 года. До этого он работал заведующим аналитическим отделом Совета Безопасности Казахстана.