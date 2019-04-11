Центробанк сообщил о росте внешнего долга России

Центробанк заявил, что внешний долг России за I квартал вырос на 13,8 млрд долларов, или на 3%.

«По состоянию на 1 апреля 2019 года, по предварительной оценке Банка России, [внешний долг] составил 467,8 млрд долларов США», — говорится на сайте регулятора.

В ЦБ РФ отметили, что наиболее существенное влияние на динамику внешнего долга оказало увеличение задолженности органов государственного управления в результате приобретения нерезидентами суверенных ценных бумаг.

Напомним, что объем внешнего долга России в 2018 году снизился на 12,4%, или на 64,4 млрд долларов. По данным ЦБ, на 1 января 2019 года внешний долг РФ составил 453,7 млрд долларов.