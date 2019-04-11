В Бавлах наказали руководство и сотрудников школы, где ученики чистили крышу от снега без страховки

В Бавлах по инициативе прокуратуры наказали руководство и сотрудников школы, в которой учащиеся без страховки очищали крышу от снега.



В ходе проверки прокуратуры было установлено, что учитель технологии школы №2 и работник по обслуживанию здания школы незаконно привлекли троих учеников 6-го класса к очистке от снега крыши пристроя школы. При этом ученики работали без страховки.



По итогам проверки прокуратура внесла в адрес начальника Отдела образования Бавлинского района представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.



В результате директору, заместителю директора по административно-хозяйственной части и учителю объявили выговор, а работника, ответственного за обслуживание здания школы уволили, сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.



Ранее в соцсетях появилось видео, на котором ученики одной из школ в Бавлах счищают снег с крыши. При этом взрослый держит одного из учеников при помощи троса, а остальные чистят снег без страховки. После этого прокуратура начала проверку.

