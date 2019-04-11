В Казани прошла эвакуация посетителей ТК на Сибирском тракте и ТЦ «Горки парк»
Сегодня в Казани опять прошли массовые эвакуации. Посетителям ТЦ «Горки парк» пришлось покинуть здание.
К торговому центру прибыли машины всех экстренных служб.
Аналогичная ситуация наблюдается в торговом комплексе, расположенном в ЖК «Дружба». По данным источников «Реального времени», причиной эвакуации стало сообщение о взрывном устройстве.
В обоих случаях посетители и персонал находятся на улице уже почти 1 час.Происшествия Татарстан
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