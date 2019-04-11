В Казани прошла эвакуация посетителей ТК на Сибирском тракте и ТЦ «Горки парк»

Сегодня в Казани опять прошли массовые эвакуации. Посетителям ТЦ «Горки парк» пришлось покинуть здание.

К торговому центру прибыли машины всех экстренных служб.

Фото: vk.com/kznlife

Аналогичная ситуация наблюдается в торговом комплексе, расположенном в ЖК «Дружба». По данным источников «Реального времени», причиной эвакуации стало сообщение о взрывном устройстве.

Фото: realnoevremya.ru

В обоих случаях посетители и персонал находятся на улице уже почти 1 час.