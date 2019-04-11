Верховный суд Чечни отменил решение о списании долгов за газ жителям региона в размере 9 млрд рублей

Верховный суд Чечни отменил решение о списании долгов за газ с населения республики. Об этом передает ТАСС.

Ранее районный суд Грозного обязал «Газпром» списать с жителей Чечни долги на 9 млрд рублей. Суд постановил, что задолженность невозможно взыскать «в силу истечения сроков исковой давности».

Вслед за этим депутаты Чувашии и Башкирии обратились в прокуратуру региона с требованием списать долги жителей за газ.

Позже член комитета Госдумы по охране здоровья и первый секретарь ульяновского обкома КПРФ Алексей Куринный предложил списать невозвратные долги за коммунальные услуги со всех россиян.