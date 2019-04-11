Власти Пермского края потратят 1 млн рублей на пропаганду ЗОЖ в соцсетях

Власти Пермского края ищут исполнителя для разработки и размещения в соцсетях рекламы, направленной на пропаганду здорового образа жизни. Соответствующий аукцион размещен на сайте госзакупок.

Согласно документации, подрядчик должен разработать концепцию медиакампании с названием, описанием содержания, сроков выполнения и механизмов реализации, а также представить сметы.

Медиакампанию необходимо будет презентовать, разместив в соцсетях «ВКонтакте», Facebook и YouTube материалы в интерактивном формате (видеоролики, тексты и фотографии), передает «Коммерсант».

Кроме того, подрядчик должен создать передвижную выставку из напольных конструкций, которые с помощью специальных приложений будут приобретать вид дополненной и виртуальной реальности, а также поставить спектакль с участием детей и провести флешмоб.

Максимальная цена контракта — 1,1 млн рублей. Аукцион состоится 26 апреля.

Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав привлечет россиян к ЗОЖ за 3,7 млрд рублей.