«Аэрофлот» отменил рейсы из Москвы в Казань и Челны из-за неблагоприятного прогноза погоды

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила 11 рейсов, вылетающих сегодня из московского аэропорта Шереметьево. Это связано с неблагоприятным прогнозом погоды.

В частности, отменены рейсы в Набережные Челны, Казань, Уфу и Ижевск, сообщается на сайте авиаперевозчика.

Еще 17 рейсов, отправляющихся из Шереметьево или прибывающих в него, задержатся. Также изменено на более позднее время вылета в Шереметьево рейсов из Перми, Набережных Челнов, Саранска и Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» отменит самый дешевый тариф с багажом.