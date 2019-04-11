«Аэрофлот» отменил рейсы из Москвы в Казань и Челны из-за неблагоприятного прогноза погоды
Авиакомпания «Аэрофлот» отменила 11 рейсов, вылетающих сегодня из московского аэропорта Шереметьево. Это связано с неблагоприятным прогнозом погоды.
В частности, отменены рейсы в Набережные Челны, Казань, Уфу и Ижевск, сообщается на сайте авиаперевозчика.
Еще 17 рейсов, отправляющихся из Шереметьево или прибывающих в него, задержатся. Также изменено на более позднее время вылета в Шереметьево рейсов из Перми, Набережных Челнов, Саранска и Нижнего Новгорода.
Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» отменит самый дешевый тариф с багажом.БизнесТранспорт БашкортостанУдмуртияТатарстан
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