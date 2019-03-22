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«Аэрофлот» отменит самый дешевый тариф с багажом

14:59, 22.03.2019
«Аэрофлот» отменит самый дешевый тариф с багажом
Фото: realnoevremya.ru

Авиакомпания «Аэрофлот» со 2 апреля отменит тариф «Эконом бюджет», который был самым дешевым вариантом билетов экономкласса для пассажиров с багажом. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо департамента продаж компании, разосланное билетным агентствам.

Этот тариф заменят безбагажные тарифы, которые решили ввести «Аэрофлот» и «Россия». Пока они будут действовать только на нескольких зарубежных направлениях.

Безбагажный тариф получит название «Лайт». В дальнейшем его распространят на другие ближне- и среднемагистральные направления.

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