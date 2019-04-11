Росреестр опроверг запрет выращивать ягод на дачных участках

В Федеральной кадастровой палате Росреестра опровергли запрет на выращивание ягод на дачных участках

Там объяснили, что из классификатора видов разрешенного использования земельных участков убрали некоторые слова — «плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных». Они были уточнением в пункте «выращивание сельскохозяйственных культур», пишет РБК.

«Но это вовсе не означает наложения какого-либо запрета на их выращивание», — заявили в ведомстве.

Ранее Глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев анонсировал законопроект, который позволит населению беспрепятственно собирать ягоды, грибы, орехи и лекарственное сырье на продажу.