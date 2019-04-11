Более 20% российских студентов списывают на экзаменах и зачетах — опрос
В 2017 году 21% студентов постоянно списывали со шпаргалок на экзаменах, зачётах и других письменных проверочных работах.
В целом с 2014 года этот показатель увеличился на 3%, следует из результатов опроса специалистов НИУ ВШЭ, проведенного среди преподавателей 83 российских вузов.
63% студентов списывают нерегулярно, еще 12% подглядывают ответы у других студентов. И наконец почти 9% выдают работы студентов старших курсов за свои, пишет RT.
Ранее Google и «Яндекс» стали лидерами в рейтинге лучших работодателей для российских студентов.ОбществоОбразование
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