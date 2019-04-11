ОАЭ намерены купить у «Роскосмоса» корабль «Союз»

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) планируют купить у «Роскосмоса» корабль «Союз» и услуги по его запуску. Об этом заявил исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

По его словам, ОАЭ в скором времени хотят запустить на орбиту Земли двух космонавтов в рамках специализированной пилотируемой миссии.

«Переговоры идут, но пока контрактом оформлен только короткий полет в этом году», — сказал Крикалев в интервью «РИА Новости».

Он пояснил, что по закону командиром корабля «Союз» должен быть россиянин. Отправка первого гражданина ОАЭ намечена на осень этого года.

«ОАЭ хочет совершить не просто одиночный полет, а реализовать долгосрочную космическую программу. У них уже создан свой Центр управления полетами, строятся спутники», — добавил Крикалев.

Напомним, ранее «Роскосмос» получил деньги для строительства второй очереди космодрома Восточный.