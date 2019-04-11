Вильфредо Леон: «Спасибо болельщикам. Я помню Казань»

Фото: "Реальное время"/ Эрик Добролюбов

Доигровщик итальянской «Перуджи», экс-игрок казанского «Зенита» кубинец Вильфредо Леон после очного матча команд поделился своими чувствами после возвращения в Казань.

— Я провел здесь 4 отличных года, — сказал Леон после матча. — Мне было хорошо в Казани. Мы выиграли много трофеев. Мне знакома эта публика. Я очень расстроился, что мы сегодня не выиграли. Надо посмотреть статистику, проанализировать ошибки. Мне кажется, что все-таки вторую партию мы должны были выигрывать. Если бы мы повели 2:0, то все бы пошло иначе. Нам не хватило чуть-чуть. Спасибо зрителям за поддержку. Я помню Казань, — передает слова Леона корреспондент «Реального времени».

Волейболист покинул казанскую команду по окончании прошлого сезона, выиграв с «Зенитом» Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, чемпионат России и Кубок России.